Слон раздавил 49-летнюю гражданку Германии в Зимбабве в тот момент, когда она вышла из машины и попыталась его сфотографировать. Об этом сообщает Daily Mail.

ЧП произошло в заповеднике Mana Pools на севере страны.

Как сообщил представитель Национальных парков Зимбабве и Управления по охране дикой природы, причины такого поведения животного пока выясняются. Однако известно, что когда туристы увидели стадо слонов, они начали его фотографировать. Возможно, именно это и разозлило животных.

Немка скончалась от полученных травм в больнице.

Minval.az