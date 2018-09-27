Германия примет чемпионат Европы по футболу в 2024 году. Такое решение принято исполнительным комитетом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании в штаб-квартире организации в Ньоне, сообщает в четверг ТАСС.

На проведение турнира также претендовала Турция.

Матчи чемпионата Европы 2024 года пройдут в 10 городах Германии — Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте. Арены во всех городах построены и уже функционируют.

Германия уже принимала чемпионат Европы в 1988 году, а также дважды чемпионат мира — в 1974 и 2006 годах.

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