В Польше апелляционный суд Варшавы обязал премьер-министра страны Матеуша Моравецкого опровергнуть в СМИ информацию о том, что действующая власть за полтора года построила больше дорог, чем предыдущая за две каденции у власти. Об этом в четверг, 27 сентября, сообщает Укринформ.

В то же время спикер польского правительства Иоанна Копцинская сообщила, что Моравецкий выполнит постановление суда.

«Мы уважаем приговор суда. Согласно его постановлению, мы опубликуем соответствующее опровержение», — написала она в Twitter.

При этом Копцинская подчеркнула, что премьер не должен извиняться перед оппозицией, поскольку суд отверг основные ее обвинения.

Накануне суд постановил, что слова Моравецкого о том, что за полтора года действующее правительство построило больше дорог, чем предыдущие за восемь лет, которые он произнес публично, ложные.

Таким образом, суд обязал главу польского правительства в течение 48 часов разместить на двух польских информационных телеканалах TVP Info i TVN перед главными информационными программами дня опровержение следующего содержания: «Ложной является информация, которую я подал 15 сентября 2018 года во время вече избирательного блока Право и справедливость в городе Свебодзин, что за год-полтора мы тратим больше на локальные дороги, чем во времена коалиции PO-РSL в течение восьми лет. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши».

Местные выборы в Польше запланированы на 21 октября.

Minval.az