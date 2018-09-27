Президент РФ Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил о важности сохранения импульса на позитивное развитие отношений и сохранение достигнутых ранее договоренностей, передает ТАСС.

«Безусловно, здорово, что есть возможность воспользоваться этой ситуацией и поговорить о двусторонних отношениях. Мы отмечали еще и в Сочи, что отношения развиваются позитивно в экономике, в других сферах, теперь очень важно, [что] тот импульс, который был придан нашему взаимодействию в ходе вашего визита в Россию, и те документы, которые мы с вами подписали, чтобы импульс не пропал и чтобы документы не пропали», — сказал Путин.

Он отметил, что об этом и намеревается поговорить в ходе двусторонней встречи.

Кроме того, российский лидер, который ранее посетил ЧМ по дзюдо в Баку, отметил его достойную, на высоком международном уровне, организацию. «Это — большой вклад в развитие мирового спорта», — сказал Путин.

Он также назвал важным участие двух лидеров в межрегиональном форуме Россия-Азербайджан.

Со своей стороны Ильхам Алиев отметил, что форум собрал рекордное количество участников, Россия является важным и ценным партнером для Азербайджана. «Думаю, в предстоящие годы сотрудничество мы будем только наращивать», — сказал Алиев.

Minval.az