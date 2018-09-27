«Вопрос подписания военно-политического союза между Арцахом (название созданного на оккупированных азербайджанских территориях т.н. режима – прим. «Минвала») и Арменией был поднят у секретаря Совета Безопасности Армении, и мы ждем ответа наших партнеров в Армении».

Об этом заявил лидер карабахских сепаратистов Бако Саакян. По его словам, «несколько лет назад в этом направлении были выполнены определенные работы, и такой документ был разработан с коллегами из Армении». По его словам, этот вопрос был затронут также во время недавних встреч с новым руководством Армении.

«Когда в прошлом велась работа над разработкой этого документа, тогда учитывались несколько факторов, включая геополитические процессы. Разработка, подписание и реализация этого документа в действительности связаны с рядом таких обстоятельств, и мы обязаны учитывать все это, как мы учитывали это в прошлом», – отметил Бако Саакян.

«Мы постараемся сделать все, чтобы претворить в жизнь этот важный документ», – заявил лидер сепаратистов.

Minval.az