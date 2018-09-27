Политика санкций, которую Соединенные Штаты проводят в отношении Турции, противоречит принципам стратегического партнерства между двумя странами.

Как передает ТАСС, об этом заявил в среду в интервью телеканалу PBS президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы являемся стратегическими партнерами США в рамках НАТО. Любой стране, которая является нашим стратегическим партнером, было бы неуместно говорить о возможных санкциях в отношении своего стратегического партнера. Турция всегда выполняла свои обязательства в качестве стратегического партнера, мы будем делать это и дальше», — сказал он.

Эрдоган также обвинил власти США в том, что они сотрудничают в Сирии с партией «Демократический союз» (ДС) и коалицией «Силы демократической Сирии» (СДС), которые Турция считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной в республике террористической организацией. «Когда наш стратегический партнер работает бок о бок с террористическими организациями, этого мы принять не можем», — отметил Эрдоган.

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