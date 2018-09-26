Визит президента РФ Владимира Путина в Армению обсуждался, но до конца года это маловероятно, следует нацеливаться на 2019 год, сообщил в среду помощник российского лидера РФ Юрий Ушаков.

«Действительно, обсуждалась возможность организации визита нашего президента в Армению, но конкретные сроки пока не обсуждаются»,- сказал Ушаков на брифинге.

«Имеется в виду, что президенты еще, очевидно, встретятся, не только в Душанбе (на саммите СНГ), но и в Астане на сессии ОДКБ. Это раз, и в декабре в Москве планируется саммит Евразийского экономического союза, что также предоставит возможность лидерам переговорить, по крайней мере, кратко. Вопрос о визите (в Армению — ред.) или каких-либо сроках пока еще не обсуждается… Думаю, что, наверное, в плане визита имеет смысл нацеливаться на следующий год»,- цитирует его РИА Новости.

Он напомнил, что последняя встреча российского лидера и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялась «совсем недавно».

«В этом году они встречались уже три раза, достаточно были обстоятельные обсуждения. В частности, в последний раз президент и премьер-министр беседовали вдвоем около трех часов, действительно хорошо и обстоятельно говорили»,- подчеркнул помощник президента РФ.

Minval.az