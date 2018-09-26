Президент РФ Владимир Путин рано утром в четверг отправится в Баку, а затем в Душанбе.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «рано-рано утром президент вылетит в Баку, где состоится форум регионов России и Азербайджана». Об этом передает «Интерфакс».

Перед этим президент РФ посетит некоторые соревнования в рамках чемпионата мира по дзюдо, который проходит в столице Азербайджана.

После этого, по словам Пескова, Путин направится в Душанбе, где в пятницу пройдет Совет глав государств СНГ. В четверг вечером лидеры стран Содружества соберутся на неформальном обеде.

Отметим, визит в Баку президента России был анонсирован 25 сентября.

Minval.az