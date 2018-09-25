Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила надежду на активную роль Италии в период председательства в ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

«Мы считаем, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе норм международного права. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, Нагорный Карабах и 7 район должны быть освобождены от оккупации, все беженцы и вынужденные переселенцы должны вернуться в родные дома. Я надеюсь, Италия, как действующий председатель ОБСЕ, будет играть большую роль в урегулировании этого конфликта», — сказала М.Алиева во вторник в Риме.

М.Алиева принимает участие в работе конференции «100-летие образование Азербайджанской демократической республики (АДР) и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Италией», передает «Интерфакс -Азербайджан».

По ее словам, Азербайджан является миролюбивой страной. «Мы выстраиваем отношениям с соседними и другими странами по принципу взаимных интересов и уважения. Однако, к сожалению, азербайджанский народ более 25 лет страдает от оккупационной политики соседней Армении. В результате этой политики 20% международной признанных территорий нашей страны оккупированы, 1 млн наших соотечественников живут как беженцы и вынужденные переселенцы», — отметила она.

М.Алиева подчеркнула, что Армения не выполняет четыре резолюции Совбеза ООН, требующие незамедлительного вывода армянских военных с оккупированных территорий. «Тем самым, Армения грубо нарушает международное право и продолжает оккупационную политику. Еще раз хочу подчеркнуть, что Азербайджан миролюбивая страна и поэтому мы ведем переговоры», — сказала она.

Minval.az