Агентство продовольственной безопасности Азербайджана выразило отношение к распространенной посредством мобильного приложения WhatsApp информации о том, что ряд продуктов некачественны и опасны для здоровья человека.

“Информация в распространенном голосовом сообщении безосновательна и не соответствует действительности. Подобные безответственные сведения, не основанные на фактах, становятся причиной паники и замешательства среди людей. В настоящее время со стороны агентства осуществляется контроль производимых в стране и импортируемых продуктов питания, в случае если в рамках мероприятий обнаружены какие-либо недостатки, в связи с этим незамедлительно принимаются соответствующие меры.

В предусмотренном законом порядке будут осуществлены серьезные меры в отношении лиц, распространяющих информацию, которая создает панику и замешательство среди людей. Рекомендуем гражданам не верить в подобные необоснованные и далекие от реальности слухи” – сказано в заявлении агентства.

Minval.az