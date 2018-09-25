Азербайджан приступил к производству новой авиабомбы.

Вес новой авиабомбы «QFAB-250 LG» — 250 килограммов.

Дистанция полета авиабомбы с лазерным прицелом — 12 тысяч метров, отмечает Тренд.

Minval.az