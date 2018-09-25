Азербайджан приступил к производству новой авиабомбы.
Вес новой авиабомбы «QFAB-250 LG» — 250 килограммов.
Дистанция полета авиабомбы с лазерным прицелом — 12 тысяч метров, отмечает Тренд.
Азербайджан приступил к производству новой авиабомбы.
Вес новой авиабомбы «QFAB-250 LG» — 250 килограммов.
Дистанция полета авиабомбы с лазерным прицелом — 12 тысяч метров, отмечает Тренд.
Дата: 2018/09/25 14:05
Раздел: Важно
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В Азербайджане произведено новое уникальное оружие.
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