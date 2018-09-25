Около пяти утра в субботу, 22 сентября, 47-летняя москвичка заказала автомобиль через популярное приложение.

На вызов приехал мужчина кавказской внешности за рулем «Hyundai Solaris». Сев на заднее сиденье, пассажирка вскоре уснула.

Заметив это, таксист решил воспользоваться моментом: свернул в малолюдный 2-ой Волконский переулок и набросился на женщину. Очнувшись, она попробовала кричать и сопротивляться, но это лишь еще больше разозлило нападавшего, пишет Kp.ru.

«После изнасилования он вытолкнул жертву из машины и скрылся в неизвестном направлении», — сообщили «Комсомольской правде» в СУ СК по Москве. – Шокированная женщина добралась до ближайшего отделения полиции и написала заявление.

Беглеца удалось поймать только сегодня утром в одном из аэропортов Москвы. Видимо, преступник решил вернуться к себе на Родину, чтобы избежать наказания.

«Водитель такси оказался 30-летним азербайджанцем, без регистрации в Москве. Более того, работал он в такси нелегально, не имея оформленного договора»,- уточнили в следствии.

Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до шести лет за решеткой.

Minval.az