Группа общественных деятелей, в большинстве известные оппозиционные политики, провела Круглый стол, посвященный оценке значения визита президента РФ B.Путина в Азербайджан, намеченного 25 сентября 2018 года.

По итогам мероприятия, проведенного 24 сентября принято заявление, в котором отмечается угроза миру и независимости Азербайджана, которую несет Российская Федерация.

Отмечается существование в Азербайджане «пятой колонны» пророссийских деятелей, которых РФ использует в антиазербайджанской политике.

«Bласть Азербайджана должна в кратчайший срок внести ясность в целенаправленную утечку в наше общество информации о возможном вступлении Азербайджана в ОДКБ и другие ведомые Россией блоки», — заявляют Мирмахмуд Фаттаев, Искандер Гамидов, Сардар Джалалоглу, Игбал Агазаде, Эллада Мамедли, Рашид Назим, Фирудин Мамедов, Акиф Нагы, Турал Аббаслы, Али Алиев, Панах Гусейнов, члены оргкомитета подготовки прокарабахского митинга.

Участники Круглого стола уверены в том, что Кремль ведет политику возвращения под свой контроль постоветских стран, используя для этого терроризм и сепаратизм, введение российской армии на чужие территории под видом миротворческих сил.

Азербайджанские политики призывают страны и общества региона сплотиться перед угрозой российской экспансии, защитить независимость своих государств, опираясь на международные системы безопасности. Они напоминают о прямой ответственности России за оккупацию азербайджанской земли со стороны Армении, повлекшей появление в стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, а также геноцид в Ходжалы.

Россия продолжает поддерживать оккупацию азербайджанской земли, одновременно изолируя Азербайджан от международных сил, противоречащих геополитическим устремлениям Кремля. Bовлечение Азербайджана в формат сотрудничества каспийских государств принимается оппозиционерами как отказ страны от своей суверенной внешней политики. Авторы заявления предпочитают синхронизацию азербайджано-российских отношений с турецко-российскими отношениями.

Участники Круглого стола поддерживают азербайджано-российские связи в военно-технических и экономических областях, но выступают против еще большего распространения русского языка в Азербайджане и осуждают противодействие Кремля развитию демократии в Азербайджане, информирует «Туран».

Minval.az