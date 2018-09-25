Мэрайя Кэри, став в 2011 году мамой близнецов, много лет не могла вернуться в форму. Она никак не могла избавиться от лишнего веса, из-за чего она часто становилась объектом травли со стороны более стройных коллег по сцене. В этом году американская певица серьезно взялась за дело и добилась поразительных результатов. Экстремально постройнев, Кэри теперь смело выходит в свет в самых коротких нарядах.

На днях она пришла на фестиваль iHeartRadio в ультракоротком мини, пишет издание 7Дней. Мэрайя в прямом смысле блистала в наряде от бренда Bryan Hearns, едва прикрывавшем самые пикантные части её тела. Кэри обратила на себя вниманием всех репортеров и гостей мероприятия, которые по достоинству оценили новую фигуру певицы.

Как недавно гордо сообщила Кэри одной из своих подружек, за последние месяцы она похудела на 20 с лишним килограммов. Поскольку диеты, на которых пыталась сидеть певица, ее разочаровали, в конце прошлого года она решилась на операцию — так называемую «рукавную гастропластику». Результат уменьшения объема желудка стал заметен не сразу. И Кэри все же пришлось подключить диету с высоким содержание белков. Она стала есть больше своего любимого «дикого» лосося с каперсами и морепродуктов. А десерты и все прочие продукты, содержащие рафинированный сахар, она вообще безжалостно выкинула из своего рациона

Как призналась Кэри, все изменения дались ей непросто. Зато теперь она очень довольна результатом. И уже как-то не верится, что прошлой осенью, во время шоу ее с трудом поднимали два танцора. А с новой фигурой ей стало гораздо легче танцевать на сцене во время концертов. Не говоря уже о том, что теперь она гораздо увереннее чувствует себя рядом со своим 35-летним любовником Танакой.

Minval.az