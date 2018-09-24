Президенты Азербайджана и Монголии Ильхам Алиев и Халтмаагийн Баттулг провели встречу в понедельник в Баку, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.
Президент Монголии прибыл в понедельник с рабочим визитом в Азербайджан.
Президенты Азербайджана и Монголии Ильхам Алиев и Халтмаагийн Баттулг провели встречу в понедельник в Баку, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.
Президент Монголии прибыл в понедельник с рабочим визитом в Азербайджан.
Дата: 2018/09/24 17:37
Раздел: Новость
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