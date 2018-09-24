Россия пять лет назад приостановила поставку в Сирию зенитного ракетного комплекса С-300 по просьбе Израиля, заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

«Подчеркну, в 2013 году по просьбе израильской стороны мы приостановили поставку в Сирию комплекса С-300, который был подготовлен к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку. Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине», — отметил глава Минобороны.

Шойгу подчеркнул, что С-300 будет передан сирийским военным в течение двух недель.

В ночь на 18 сентября над Средиземным морем был сбит российский самолет-разведчик Ил-20. В это же время четыре израильских истребителя атаковали сирийские объекты на территории провинции Латакия. В Минобороны России заявили, что израильские самолеты прикрывались Ил-20 и намеренно подставили его под удар, в результате чего воздушное судно с 15 военнослужащими на борту было уничтожено силами сирийского ПВО.

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