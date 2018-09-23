Немецкий автоконцерн Porsche больше не будет производить автомобили с дизельными двигателями. Об этом в интервью газете Bild am Sonntag сообщил исполнительный директор компании Оливер Блюм.

Он отметил, что теперь компания сконцентрируется на том, что хорошо получается: бензиновых и гибридных двигателях, а с 2019 года начнёт выпуск электромобилей.

Блюм добавил, что на решение повлиял скандал, из-за которого были отозваны 22 тысячи автомобилей Cayenne с дизельным двигателем. Ранее Министерство транспорта Германии объявило, что в машинах Porsche обнаружено незаконное программное обеспечение, которое занижало реальные показатели выброса вредных веществ.

Minval.az