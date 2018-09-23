США не пытаются вынудить президента САР Башара Асада покинуть свой пост, но его уход — вопрос времени, заявила постпред США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CBS.

— Это вопрос времени, когда он уйдёт, — сказала она, отметив, что Вашингтон не пытается вынудить сирийского лидера покинуть свой пост.

Хейли также заявила, что никто в Сирии не хочет снова применять химоружие, потому что угрозы президента Америки Дональда Трампа принять ответные меры возымели действие.

По её словам, Штаты хотят убедиться, что в САР «не используется химическое оружие». Она напомнила, что США дважды наносили удары по целям в Сирии в ответ на атаки с применением отравляющих веществ, ответственность за которые возложили на Дамаск.

— Дважды нам бросали вызов в связи с этим, и дважды мы отвечали. Поэтому я думаю, что все на местах (в САР)… не хотят снова рисковать с химоружием, так как президент Трамп примет ответные меры, — сказала постпред.

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