Немецкий концерн Siemens может заключить контракт с властями Ирака по восстановлению энергетической инфраструктуры страны. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники.

По данным издания, председатель правления Siemens Джо Кэзер отправился в Багдад, чтобы согласовать заявление о намерениях. Из правительственных источников газета узнала, что канцлер Германии Ангела Меркель лично призвала премьер-министра Ирака Хайдера Аль-Абади рассмотреть предложение Siemens. Она сделала это после того, как стало известно, что компания General Electric намерена заключить подобный контакт с Багдадом.

Издание отмечает, что в субботу, 22 сентября, в Ирак отправился статс-секретарь Минэкономики Германии Томас Барайс, чтобы поддержать заключение договора с Багдадом. По данным газеты, сумма сделки на переговорах оценивалась более чем в €13 млрд. При этом Ирак еще не принял окончательного решения, однако в промышленных кругах страны положительно оценили предложение Siemens.

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