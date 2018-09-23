Министр энергетики России Александр Новак заявил, что ряд тенденций создают в наше время угрозу бесперебойному снабжению мира энергией.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Новака, такими угрозами являются санкционная политика отдельных стран и торговые войны.

«Непредсказуемая санкционная политика и торговые войны — всё это создаёт угрозу бесперебойному снабжению мира энергией, ведёт к замедлению темпов роста мировой экономики и спроса на энергию», — сказал он.

Данное заявление министр сделал во время выступления на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

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