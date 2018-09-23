Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех ответил американскому президенту Дональду Трампу, обвинившему страны Ближнего Востока в повышении цен не нефть, передает Reuters.

По словам аль-Фалеха, он не оказывает влияние на цены на нефть.

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане выразил надежду, что твит Трампа не повлияет на позицию участников ОПЕК+ и не заставят их следовать его инструкциям, передает Shana.

«ОПЕК — независимая от Соединенных Штатов организация и надеюсь, что таковой и останется», — сказал Зангане.

Он добавил, что заявление лидера США является «самым большим оскорблением» в адрес государств региона, которые являются союзниками Соединенных Штатов.

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