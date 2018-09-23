Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян выступила с речью на втором Евразийском женском форуме на тему «Роль женщин и их вклад в укреплении мировой безопасности» в Санкт-Петербурге.

«Вот уже около 30 лет остается нерешенным карабахский конфликт. В апреле 2016 года боевые действия отняли жизни сотен армянских юношей. На границе и сегодня неспокойно, велик риск возобновления военных действий. Мое желание – предотвратить подобный сценарий, заставило начать кампанию «Женщины во имя мира», смысл которой в том, чтобы мы все сплотились и призвали вовлеченных в конфликт отказаться от военного решения», — приводит ее слова «Русарминфо».

Акопян также добавила, что перед поездкой в Санкт-Петербург она встретилась с матерями погибших в апрельской войне армянских солдат, которые присоединились к инициативе «Женщины во имя мира» и призвали азербайджанских матерей сделать то же самое. Первая леди Армении заявила, что не знает, какова будет реакция азербайджанских матерей и первой леди Азербайджана , но выразила уверенность, что совместно им удастся призвать мужчин бороться не оружием, а силой мысли.

Напомним, на днях первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева во время встречи с делегацией во главе с первым заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер в Баку заявила, что территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, беженцы должны вернуться на Родину, и после этого в регионе установится мир.

Мехрибан Алиева отметила, что Азербайджан уже 25 лет страдает от захватнической политики Армении. Так, Нагорный Карабах, признанный на международном уровне как азербайджанская территория, и прилегающие к нему 7 районов находятся под армянской оккупацией, в результате которой более 1 млн человек находятся в положении беженцев и вынужденных переселенцев. В ходе конфликта были убиты, взяты в заложницы сотни азербайджанских женщин, во время Ходжалинской трагедии были зверски убиты более 600 человек, в том числе женщины и дети.

Первый вице-президент констатировала, что, несмотря на принятые Советом Безопасности ООН резолюции, обязывающие оккупантов покинуть территорию Азербайджана, Ереван продолжает захватническую политику. В этой связи Мехрибан Алиева отметила, что Азербайджан поддерживает справедливое урегулирование конфликта в рамках норм и принципов международного права и подчеркнула, что территориальная целостность республики должна быть восстановлена в полном объеме, беженцы должны вернуться на Родину, и только после этого в регионе утвердится мир. «Мир, безопасность – факторы, обеспечивающие взаимопонимание между народами», — заявила первый вице-президент Азербайджана.

Minval.az