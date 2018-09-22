Великий аятолла и верховный руководитель Ирана Али Хаменеи выступил с заявлением, в котором заявил, что совершившие нападение на военный парад, который проходил в Ахвазе, в результате которого погибли 28 человек, были связаны с союзниками США в регионе, передает Reuters.

Он также приказал иранским правоохранительным органам как можно скорее отыскать организаторов теракта и предать их суду.

Террористическая атака на участников военного парада в городе Ахваз, который расположен на юго-западе Ирана, была совершена утром в субботу, 22 сентября.

Minval.az