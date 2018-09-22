Армянский военнослужащий убит в Карабахе.
Как сообщают армянские СМИ, 22 сентября, примерно в 16:00 по местному времени смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Овсепян Арцах Мгерович (1998 г.р.).
Армянский военнослужащий убит в Карабахе.
Как сообщают армянские СМИ, 22 сентября, примерно в 16:00 по местному времени смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Овсепян Арцах Мгерович (1998 г.р.).
Дата: 2018/09/22 20:25
Раздел: Бывший СССР
Просмотров:
144
Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия уже сегодня ежедневно вмешивается в украинские выборы.
Содокладчики ПАСЕ по Армении посетят Ереван с миссией по сбору фактов.
В России вышел на свободу чемпион мира по боевому самбо, рукопашному бою и каратэ Садиг Керимов, известный как »Черный волк».
Фестиваль азербайджанской культуры »Бакинский бульвар» проходит в Минске, передает БЕЛТА.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, прошедшие 21 сентября в Сочи, были тяжелыми.
Каким образом могут измениться границы в регионе, если Армения не успеет договориться с соседями и отказаться от территориальных притязаний?
Президент США Дональд Трамп выдвинул специалиста по России и странам бывшего СССР Линн Трейси (Lynne M.
13 стран-участниц ООН проголосовали против включения вопроса о ситуации на Донбассе и в Крыму в повестку дня сессии Генассамблеи ООН
Дагестанские таможенники совместно с должностными лицами МАПП «Тагиркент-Казмаляр» пресекли попытку ввоза на территорию России 1170 пачек болгарских