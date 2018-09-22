Армянский военнослужащий убит в Карабахе.

Как сообщают армянские СМИ, 22 сентября, примерно в 16:00 по местному времени смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Овсепян Арцах Мгерович (1998 г.р.).

Minval.az