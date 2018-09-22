Министерство иностранных дел Китая вызвало к себе американского посла из-за санкций за сотрудничество с Россией.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Внешнеполитическое ведомство сделало главе дипмиссии резкое представление в связи с введением санкций в отношении структуры Вооруженных сил Китая и соответствующих ответственных лиц. Других подробностей телеканал не приводит.

Двадцатого сентября США ввели ограничения против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу. Совет руководит вооруженными силами страны, возглавляет его непосредственно Си Цзиньпин.

Как объяснили в Белом доме, Центральный военный совет попал под вторичные санкции из-за взаимодействия с «Рособоронэкспортом», который уже значится в американском черном списке. Речь идет о закупках у России Су-35 в декабре прошлого года и зенитных ракетных систем С-400 в январе этого. Обе транзакции прошли после вступления в силу антироссийских санкций, что запрещено американским законом «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).

При этом в Вашингтоне уточнили, что новые меры нацелены на Москву, но не подразумевают подрыва обороноспособности России или Китая.

Пекин, в свою очередь, настоятельно призвал США отменить санкции. Как заявил официальный представитель МИД Гэн Шуан, в противном случае Америка сама будет нести ответственность за последствия.

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