Концерты знаменитого российского исполнителя Стаса Михайлова в Грозном и Махачкале, которые должны были пройти 23 и 28 сентября соответственно, отменены, заявил директор певца Табриз Шахиди.

Причиной переноса концертов на более поздний срок Шахиди назвал неисполнение организаторами обязательств, но при этом подчеркнул, что «мы обязательно приедем и выступим для наших зрителей в Дагестане и Чечне».

О новых датах выступлений будет сообщено позже.

Представитель знаменитости также принёс извинения всем обладателям билетов.

Напомним, артист Black Star Егор Крид был вынужден отменить свой концерт в Махачкале из-за угроз. Также своё выступление отменил Элджей, причём, по его словам, эта инициатива исходила от организаторов.

Minval.az