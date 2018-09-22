Вскоре будет объявлено о встрече глав МИД Армении и Азербайджана.

Об этом заявил в интервью Общественному телевидению Армении министр иностранных дел республики Зограб Мнацаканян.

Он отметил, что не видит необходимости менять посреднический формат Минской группы ОБСЕ. Этот формат, по мнению главы внешнеполитического ведомства Армении, был и остается самым действенным для переговоров.

«Никакое его изменение не даст результата. И мы, конечно же, будем против этого», — заявил Мнацаканян.

«Мы оповещаем страны ОДКБ обо всем происходящем. А положения из устава ОДКБ будут применены, если мы направим запрос, и если сложится такая ситуация, когда эти положения придется применить», — заявил министр.

Встреча Мнацаканяна и Мамедъярова может состояться на пленарной сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 18 сентября по 5 октября.

Minval.az