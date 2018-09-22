Эквадор в 2017 году назначил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на дипломатический пост в России, но затем отменил это решение из-за отказа Великобритании признать его дипломатический иммунитет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы, передает «Медуза».

Как выяснило агентство, решение было принято президентом Ленином Морено 19 декабря. Через два дня МИД Великобритании заявил, что не признает Ассанжа дипломатом и не считает, что на него распространяются соответствующие привилегии и иммунитет.

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