Полиция Австрии ищет грабителя, который, переодевшись в женскую мусульманскую одежду, совершил налет на DenizBank в Линце (Верхняя Австрия). Об этом 21 сентября сообщило издание Daily Mail.

Отмечается, что за информацию о преступнике полиция назначила награду в €2 тыс.

Преступник был вооружен пистолетом и одет в хиджаб. На лице у него была латексная маска с ярко накрашенными красными губами.

По данным издания, перед нападением в Линце злоумышленник попытался ограбить другой банк, но только напугал сотрудников и сбежал без добычи.

Примечательно, что это уже второй случай, когда мужчина в хиджабе грабит в Австрии банк. Несколько месяцев назад переодетый злоумышленник совершил налет на кредитную организацию в Вене. Он уже задержан полицией.

Minval.az