Эмин Агаларов и Алена Гаврилова готовятся стать родителями.

По данным СМИ, сыгравшие свадьбу в середине лета 2018 года счастливые влюбленные ожидают пополнения в семействе.

Как пишет Cosmopoliten, 31-летняя избранница певца Алена находится уже на седьмом месяце беременности. официального подтверждения этой информации от супругов пока нет.

Напомним, что звездная пара уже имеет детей от предыдущих супругов. Алена Гаврилова воспитывает 11-летнего сына от предыдущего брака с бизнесменом Русланом Тарико. А Эмин воспитывает двух сыновей от брака с Лейлой Алиевой — Али и Микаила.

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