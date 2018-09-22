Саудовская Аравия не в состоянии компенсировать дефицит нефти на мировом рынке после того, как с него из-за санкций США уйдет иранская нефть, сообщает The Wall Street Journal.

Государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramco за последние два месяца увеличила добычу нефти на 400 тыс. барр. в сутки, и сейчас страна производит 10,4 млн барр. нефти в день. В случае полного прекращения поставок нефти из Ирана нужно будет компенсировать выпадение 1,9 млн барр. в день.

По словам источников, знакомых с вопросом, саудовские чиновники считают, что производить 11 млн барр. в сутки будет трудно, даже если такой уровень добычи будет поддерживаться всего несколько месяцев.

Еще один собеседник издания, проинформированный о производственных мощностях Саудовской Аравии, отметил, что королевство сможет выдерживать уровень добычи 11 млн барр. в день в течение полугода.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Саудовская Аравия не сможет достичь уровня добычи нефти в 12 млн барр. в день.

Один из нефтяных трейдеров в беседе с изданием допустил, что санкции против Ирана могут привести к росту цены на нефть до $90 или даже до $100 за баррель.

Один из покупателей нефти рассказал, что Saudi Aramco предложила ему купить не популярный сорт легкой нефти, а «среднюю и тяжелую нефть», поскольку на самый востребованный сорт сейчас очень большой спрос, отмечает РБК.

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