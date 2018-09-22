Данные, обнародованные бывшим министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе об опасных опытах в лаборатории Лугара в Тбилиси, являются лишь верхушкой айсберга. Об этом заявил в интервью Sputnik Грузия Джеффри Сильверман, бывший советник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Отмечается, что Джеффри Сильверман был первым, кто несколько лет назад высказал предположение, что в построенной американцами в столице Грузии биолаборатории проводятся опасные эксперименты. Сегодня он говорит, что документы, обнародованные бывшим шефом КГБ Грузии Игорем Гиоргадзе, касаются лишь малой части того, чем занималась лаборатория.

«Эксперименты, связанные с программой гепатита C, и другие лекарственные опыты — это только одно направление. Правительство, военные, ВМС США работают более серьезно», — утверждает Сильверман.

Он объясняет: кроме лаборатории Лугара, есть еще тбилисский центр Элиава, лаборатория в Аджарии, в Кобулети, где под контролем британского министерства обороны изучают бубонную чуму. И есть еще сеть из примерно 11 маленьких лабораторий. Все эти центры соединены между собой.

«Лаборатория Лугара» — основная, но исследования ведутся не только в ней. В Кутаиси работают над экспериментальной программой исследования бубонной чумы, антибиотиков. Ведутся исследования новых видов вирусов, бактерий. А в самом Тбилиси, на площади Саакадзе, есть институт, называемый «бактериофаг». Все они связаны с военной программой США».

В 2014-2015 годах Сильверман проводил собственное расследование деятельности лаборатории.

«Я много разговаривал с людьми, которые там работали. Они и обеспечили меня документами. Мне также помогли некоторые подрядчики, которые принимали участие в строительстве. Также помогли контакты с разведкой ВМС США. Так что, у меня много источников, и у меня очень сильное академическое прошлое, которое позволяет анализировать документы», — отметил он.

Он убежден, что контракты лаборатории курировали ВМС США: «Когда люди из министерства экономического развития Грузии встретились с представителями ВМС США, они открыли чемодан и сказали: «Вот контракт, подпишите».

Сильверман объясняет: расчет был на стратегическое расположение — близость с Ираном, Россией, Турцией, и на то, что общество в Грузии не будет задавать вопросов. Грузия не ратифицировала Конвенцию о запрещении бактериологического оружия. У нее не было собственного биологического оружия, но сохранились еще советские исследовательские объекты, которые служили хранилищем особо опасных патогенов.

«Американцы сказали, что защитят Грузию, чтобы патогены не попали в «плохие руки». Таким образом, Грузия стала большой лабораторией», — рассказывает он.

Экс-советник Саакашвили убежден, что существующий уровень безопасности в лабораториях не обеспечивает должный уровень биологической защиты.

«Кроме опасности, которую несут сами исследования, есть еще вопрос здания. Строительство велось с нарушениями, система вентиляции неправильно установлена. Bechtel National в свое время заключила контракт с турецкой компанией. Та в свою очередь наняла дешевых рабочих из Марнеули и заключила соглашение с местной компанией. На коррупционных схемах тогда делались большие деньги. Потом лаборатория ремонтировалась и реконструировалась примерно три раза. Два-три года назад двое рабочих из Филиппин погибли здесь от утечки сернистого газа», — рассказывает он.

Джеффри Сильверман сегодня возглавляет местное бюро международного военного журнала Veterans Today: «Это международный военный журнал. Это моя «спина». Если со мной что-то произойдет, сотрудники газеты начнут публиковать статьи, звонить сенаторам США, они превратят в ад жизнь Госдепартамента США».

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