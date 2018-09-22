Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу заявил, что смена режима в Иране не является частью политики американского президента Дональда Трампа.

«Смена режима — это не политика Трампа», — сказал он в интервью телеканалу Эм-Эс-Эн-Би-Си.

«Мы выразили предельно открыто, чего мы хотим от Ирана — чтобы он перестал осуществлять запуски ракет по Эр-Рияду, вооружать «Хезболлу», угрожающую Израилю, и прекратил быть самым крупным в мире спонсором терроризма», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, президент США Дональд Трамп дал ранее ясно понять, что когда Тегеран изменит это, Вашингтон будет рад вести диалог с Ираном.

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