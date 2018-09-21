Более ста человек погибли в Танзании после того, как на озере Виктория перевернулся паром, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

На данный момент не удается точно установить число находившихся на борту парома пассажиров, однако очевидцы утверждают, что число жертв может превысить 200 человек.

Согласно заявлению местных СМИ, паром был рассчитан всего лишь на 100 человек и он перевернулся за несколько метров до места швартовки. По предварительной версии крушения, судно потеряло равновесие из-за того, что на одном из бортов скопилось слишком много пассажиров. В этот день на остров Буголора местные жители приезжали на рынок, поэтому там было много народу.

Озеро Виктория является одним из крупнейших озер Африки. Выходу к нему есть у трех государств: Танзания, Кении и Уганды. В 1996 году на озере уже переворачивался паром. В результате катастрофы погибли от 500 до 800 человек.

Minval.az