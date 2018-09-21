На бой ирландца Конора Макгрегора против россиянина Хабиба Нурмагомедова, который состоится 6 октября в Лас-Вегасе, приглашены Дональд Трамп и Владимир Путин. О том, что президенты США и России получили VIP-приглашения на поединок сообщил президент UFC Дэйна Уайт.

В то же время Уайт не уверен, что оба высокопоставленных гостя появятся в Лас-Вегасе. По его словам, это осложнило бы организацию мероприятия.

Во время предстоящего поединка, Макгрегор попытается отобрать у Хабиба некогда принадлежавший ему чемпионский пояс в легком весе. Первая конференция в преддверии турнира прошла вчера, и обстановка предсказуемо была накаленной. Ирландский боец пришел на встречу с журналистами с двумя чемпионскими поясами и бутылкой виски.

Отвечая на вопрос о чувствах, когда Макгрегор выложил свое фото с Путиным, Нурмагомедов признался, что у него никогда не возникало желания сфотографироваться с кем-либо. «Ты что, не уважаешь своего президента?» — моментально отреагировал ирландец.

«Твой отец трус и ты знаешь, почему. Каждый в России знает это! Вы вместе заискиваете перед Рамзаном Кадыровым! Твой отец вместе с ним ходил в мечеть! С этим чеченским диктатором, он ведь сумасшедший! Твой отец предал бы его, если бы не боялся! Поэтому я и назвал его трусом», — добавил Макрегор.

Minval.az