Футболист Дэвид Бекхэм сделал нежный комплимент внешности голливудского актера Райана Рейнольдса. Комментарий спортсмена в Instagram вызвал бурю эмоций у подписчиков.
Рейнольдс опубликовал фото со съемок нового боевика Майкла Бэя 6 Underground, в котором играет главную роль. В комментариях под снимком Бекхэм написал: «Господи, какой же ты привлекательный».
Подписчики артиста принялись массово писать, что хотят увидеть свадьбу уже женатых Бекхэма и Рейнольдса, назвав их прекрасной парой, отмечает «Лента».
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Roberto and I are boiling alive. At this point, it’s not even a car. It’s a giant coat made of leather, glass and armpits. #6Underground 🇮🇹