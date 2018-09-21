Футболист Дэвид Бекхэм сделал нежный комплимент внешности голливудского актера Райана Рейнольдса. Комментарий спортсмена в Instagram вызвал бурю эмоций у подписчиков.

Рейнольдс опубликовал фото со съемок нового боевика Майкла Бэя 6 Underground, в котором играет главную роль. В комментариях под снимком Бекхэм написал: «Господи, какой же ты привлекательный».

Подписчики артиста принялись массово писать, что хотят увидеть свадьбу уже женатых Бекхэма и Рейнольдса, назвав их прекрасной парой, отмечает «Лента».

Minval.az