Фильм «Çölçü» (Степняк/Steppe Man) удостоен премии Жан-Люка Годара (Jean Luc Godard Awards) в категории «Лучший художественный фильм» на Международном кинофестивале Cult Critic Movie Awards 2018, проводимом киноэкспертами из США, Азии и Европы. Об этом сообщил Trend Life режиссер картины Шамиль Алиев.

В конкурсной программе были представлены фильмы из более 70 стран мира. Вручение награды прошло в городе Колката (Индия) в центре Rotary Club.

Жан-Люк Годар – франко-швейцарский кинорежиссёр, кинокритик, актёр, сценарист и кинопродюсер, стоявший у истоков французской «новой волны» в кинематографе. Его фильмы 1960-х годов оказали революционное влияние на мировое киноискусство.

Художественный фильм «Çölçü» снят по заказу министерства культуры и туризма Азербайджана на киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы. Автор сценария фильма — Видади Гасанов, оператор-постановщик — Рафиг Гулиев, художники-постановщики — Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, композитор — Рауф Алиев, продюсеры — Мушвиг Хатамов и Азер Гулиев. В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой Степняк), Видади Гасанов (пожилой Степняк), Джавидан Мамедли (маленький Степняк), а также Саломе Демуриа, Вюсал Мехралиев и другие.

Сюжет картины: живет молодой Степняк вдали от городов, тесно общаясь с природой. Отец (Улу) учит его всем премудростям степной жизни. Вскоре после смерти отца он знакомится с девушкой, приехавшей из поселка. Знакомство с ней — это новая страница в его жизни, шаг в большую, неизвестную ему доселе жизнь…

Фильм с успехом был представлен на более чем тридцати международных кинофестивалях и кинофорумах (Великобритания, Турция, Таджикистан, Украина, Индия, Индонезия, Румыния и т.д.), признан лучшим в различных номинациях, его творческий коллектив отмечен различными наградами и дипломами. Картина была включена в лонг-лист претендентов на кинопремию «Оскар-2014» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Minval.az