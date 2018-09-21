Госсекретарь США Майк Помпео одобрил внесение новых физических и юридических лиц в черный список, фигуранты которого связаны с российской «оборонкой» или разведкой. Список опубликован на сайте Госдепа США.

Среди попавших под санкции лиц — начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов, а также его заместитель Сергей Гизунов, а также азербайджанец Джейхун Насими оглы Асланов. Последний обвиняется в создании фабрики троллей.

Асланов приехал в Петербург в конце 2000-х из Иркутской области, чтобы учиться на экономическом факультете Гидрометеорологического университета. В 2009 году он поехал в США, а в 2011 году побывал в Лондоне.

В списке значатся еще 12 человек, которым были предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы США. Это Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александр Крылов, Сергей Полозов, Анна Богачева, Мария Бовда, Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков. Все они в разные годы работали в Агентстве интернет-исследований, основателем которого, как утверждал Минюст США, является Евгений Пригожин. Используя соцсети, сотрудникам агентства удалось охватить «значительное число американцев с целью вмешательства в американскую политическую систему, включая выборы 2016 года», заявлял Вашингтон.

Другие фигуранты списка — это 12 россиян, которых Минюст США назвал офицерами ГРУ и обвинил во взломе серверов Демократической партии США летом 2016 года.

Minval.az