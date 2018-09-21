Канцлер Германии Ангела Меркель публично оскорбила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, отказавшись пожать ей руку, сообщает Daily Express.
Инцидент произошел на неформальной встрече лидеров стран Евросоюза в Зальцбурге в четверг, 20 сентября. Издание отмечает, что Мэй стояла с группой европейских лидеров, когда к ним подошла Меркель. Премьер-министр улыбнулась и наклонилась к Меркель, однако она проигнорировала это и подошла к президенту Литвы Дале Грибаускайте.
Ранее сообщалось, что Мэй планирует затянуть переговоры по выходу Британии из Евросоюза до ноября.