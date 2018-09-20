Последний раз бывшие супруги виделись на сеансах совместной терапии в присутствии детей. И вот неожиданно для Питта, Анджелина первая предложила ему провести тайные переговоры в ее роскошном поместье. Речь шла о выработке общего плана, как можно быстрее добиться решения об опеке и перестать, наконец, нервировать детей и мучить друг друга. В суде, состоявшемся последний раз в конце августа, эти попытки успехом не увенчались. Об этом пишет издание 7Дней.

А еще раньше Анджелина сменила по ходу дела своего адвоката, знаменитую специалистку по бракоразводным процессам в Голливуде Лору Вассер. Свое решение Джоли объяснила тем, что Лора хорошо умеет делать свою работу в плане развода, но совсем не понимает проблем, связанных с вопросами опеки над детьми. А именно эта проблема до сих пор не поддается разрешению в скандальном процессе битвы за своих сыновей и дочерей между Питтом и Джоли. Брэд тогда не скрывал своего мнения — Джоли поменяла лидера своей адвокатской команды исключительно с целью затянуть процесс.

Возможно, Джоли наконец поняла, что у нее мало шансов получить единоличную опеку. После того, как она солгала в суде, объявив Питта злостным неплательщиком алиментов (в то время как он предъявил все документы, свидетельствующие, что при расставании отдал ей 8 миллионов долларов, а с 2016 года потратил на семью ещё больше миллиона). Не удалось ей и склонить судью на свою сторону, лишая Питта его законного времени (назначенного судом) общения с детьми. Отец отвоевал это право, судья уже теряя остатки терпения призвал Джоли к выполнению судебных решений. И теперь счастливый отец проводит с детьми 4 часа каждый второй школьный день и по 12 часов в выходной.

Остается надеяться, что Анджелина не задумала ничего хитроумного, а действительно хочет дать проявившему удивительное терпение и здорово поработавшему над собой (он больше не пьёт и не замечен ни в одном скандале, даже флирте за два этих года) Питту спокойно налаживать отношения с их детьми, которые очень скучали по нему и которые совсем не горят желанием лишиться отца. Из шестерых детей только 17-летний Мэддокс сам имеет уже право решать, с кем из родителей ему оставаться.

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