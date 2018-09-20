Французский суд назначил психиатрическую экспертизу лидеру партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен за публикацию в Twitter зверств террористической группировки «Исламское государство».

В своем «Твиттере» М.Ле Пен опубликовала предписание суда о назначении психиатрической экспертизы, которая должна определить степень адекватности политика и установить, страдает ли она от каких-либо психических отклонений.

М.Ле Пен бурно отреагировала на этот судебный вердикт.

«За осуждение зверств ИГ в Twitter так называемая «система правосудия» назначает мне психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут?», — написала М. Ле Пен.

Помимо этого, она заявила журналистам, что не намерена подчиняться решению суда и обращаться к психиатру. «Я бы хотела увидеть, как именно судья будет принуждать меня это сделать», — подчеркнула политик.

Речь идет о трех фотографиях, которые М.Ле Пен опубликовала в Twitter в 2015 году, в том числе, снимок казни американского журналиста Джеймса Фоули.

Minval.az