Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана сняла гриф секретности и открыла доступ к архивным документам о действиях армянских террористов-дашнаков.

Как заявили в Отделе по связям с общественностью СГБ АР, учитывая научно-историческую важность этих материалов, их особую актуальность в деле донесения до международной общественности правды о проводимой Арменией против Азербайджана оккупационной политике и военной агрессии, ее обличения на основе фактов и документов Служба государственной безопасности Азербайджана сняла гриф секретности и открыла доступ к этим архивным данным.

Ознакомиться с документами можно на сайте СГБ Азербайджана, пройдя по ссылкам:

1) архив СГБ: арх. дело № 65,т.1. (21-22 ,78-83,84-86)

2) архив СГБ: арх.дело № 65, т.9, с.6-35

3) архив СГБ: арх.дело № 65, т.12. (2-6,7-11,12-17,20-26,27-28,29-30,39-41

4) архив СГБ: арх.дело №65, т.5, (с.395)

5) архив СГБ: литерное дело 164 (10-12, 16-36, 75-77, 78-83, 84,89-92, 93-97, 108-306, 307-311,319-324,354-55) — 1-я часть

6) архив СГБ: литерное дело 164 (10-12, 16-36, 75-77, 78-83, 84,89-92, 93-97, 108-306, 307-311,319-324,354-55)- 2-я часть

7) архив СГБ: ПС-75 (41,47, 48,69-78,99)

8) архив СГБ: ПС-20795, т. 21, (224-235)

9) архив СГБ: ПФ № 853 (91-94)

10) архив СГБ: ПФ 787 (67-70, 83-95)

11) архив СГБ: ПФ-787 (1-34,,58-63,73-82,92-96)

12) архив СГБ: ПФ-787-4,(6,7,13,17,18,19,21,25)

13) архив СГБ: ПФ-787-4(20-22)

14) архив СГБ: ПФ-861 (7-11)

15) архив СГБ: список №1, с.3, список №2, с.3

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