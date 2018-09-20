Все военнослужащие сирийской армии, имеющие отношение к запуску ракеты системы противоракетной обороны, которой был сбит российский военный самолет Ил-20, арестованы Об этом сообщают арабские СМИ.

Кроме того, задержаны все сирийские граждане, работающие в качестве вольнонаемных по обслуживанию зенитно-ракетного комплекса С-200 в инфраструктуре 44-го батальона (ПВО) армии Сирии, дислоцированного в пригороде Латакии.

Арест произведен представителями российской военной полиции.

Не исключено, что это задержания в рамках уголовного дела, возбужденного 18 сентября по факту крушения российского самолета. Расследование ведет главное военно-следственное управление Следственного комитета России, сообщило РИА «Новости», ссылаясь на заявление официального представителя ведомства Светлану Петренко.

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