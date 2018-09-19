Американский президент Дональд Трамп анонсировал, что в скором времени планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает «Лайф».
— Мы будем, — ответил Трамп на вопрос, будет ли он в ближайшее время встречаться с северокорейским лидером.
Американский президент Дональд Трамп анонсировал, что в скором времени планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает «Лайф».
— Мы будем, — ответил Трамп на вопрос, будет ли он в ближайшее время встречаться с северокорейским лидером.
Дата: 2018/09/19 22:46
Раздел: Мир
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