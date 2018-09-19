Американский президент Дональд Трамп анонсировал, что в скором времени планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает «Лайф».

— Мы будем, — ответил Трамп на вопрос, будет ли он в ближайшее время встречаться с северокорейским лидером.

Minval.az