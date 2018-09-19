После некоторой вялой паузы западная периодика вновь вернулась к старой теме, сообщая, что актриса и общественный деятель Анджелина Джоли не кукует в одиночестве и в ее жизни есть мужчина.

По мнению New Idea, это — уже неоднократно упоминавшийся ранее в контексте некий таинственный британский миллиардер, за которого Энджи всерьез настроена выйти замуж.

Пока же (условно) молодые не могут связать себя узами официально — ведь так до сих пор и не оформлен развод Джоли и Питта. Тянущийся уже третий год.

«Свежесть» же текущей новости, датированной сегодняшним числом, в том, что Джоли и ее тайный друг уже вовсю планируют-де «пышную свадьбу», и в знак однозначности своих намерений в минувшие выходные провели некую церемонию, на которой торжественно принесли друг другу соответствующие клятвы.

Ресурс настаивает, что его источник — эксклюзивен и знает, что говорит.

Добавив: на обряде клятвоприношения присутствовали все многочисленные дети Джоли — родные, от Питта, и приемные.

Случилось все «в саду, украшенном белыми цветами, столь любимыми Анджелиной». В то время как сыновья актрисы дружно ликовали, видя свою маму вновь искренне счастливой, — сочится слезой «инсайдер».

По мнению которого Джоли уверена, что теперь наконец-то нашла своего мужчину, который станет ей и ее детям надеждой и опорой. В частности, располагая достаточными денежными средствами, чтобы подсобить ей в битве с Питтом за опеку над ними. Ведь Энджи, напомним, считает бывшего мужа «опасным отцом» и добивается единоличной опеки.

Как отмечают аналитики, именно из-за недоговоренностей по данному вопросу развод пары и тянется столь долго, якобы склочно и мучительно.

Со стороны Джоли никаких комментариев, разумеется, не последовало.

Minval.az