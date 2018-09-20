Появление 45-летней Хайди Клум на церемонии «Эмми» произвело еще больший эффект, чем обычно, пишет издание «7Дней». И дело было не только в том, что она выглядела просто потрясающе в своем бледно-розовом шелковом платье в пол. Больше всего внимания привлекло кольцо с огромным бриллиантом, сверкавшее на безымянном пальце ее левой руки. Причем, она не только не пыталась его прятать, но напротив, старалась, чтобы оно было как можно более заметно. И поскольку Клум гордо вел под руку ее бойфренд — 28-летний рок-музыкант Том Каулитц, все были почти уверены, что Хайди обручилась с Томом.

Однако когда один из приблизившихся к модели репортеров спросил ее, действительно ли Том сделал ей официальное предложение, Клум ответила: «Нет, это кольцо я взяла напрокат!» Но при этом она рассмеялась так лукаво, что журналист остался в недоумении, пошутила Хайди или же говорила серьезно…

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