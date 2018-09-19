19 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-канцлером Австрийской Республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Minval.az