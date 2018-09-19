19 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-канцлером Австрийской Республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
19 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-канцлером Австрийской Республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2018/09/19 12:50
Раздел: Новость
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