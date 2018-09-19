На Филиппинском острове Алабат обнаружили аномальное количество близнецов.

Как передает Лента.ру со ссылкой на The Mirror, всего на Алабате живет 78 пар гетерозиготных и 22 пары монозиготных близнецов. Самыми молодыми близнецами на острове являются четырехмесячные Джан и Джон, а самыми старыми — Юдосия и Антонониа Мерас (Eudosia и Antononia Meras), которым уже больше 80 лет.

В 2015 году на острове родились 12 пар близнецов.

На Алабате также живет пара сиамских близнецов — десятилетние Джой и Джойс Магсино (Joy и Joyce Magsino). У их бабушки также была близняшка. Девочки срослись головами при рождении, и хирурги отказываются их разделять, так как весьма вероятно, что они не переживут операцию.

Филиппинские доктора и ученые полагают, что аномалия объясняется не генетическими причинами, а некими особенностями окружающей среды. Сейчас они внимательно изучают питьевую воду острова.

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