Президент Южной Кореи Мун Чде Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр в 2032 году. Об этом говорится в их заявлении по итогам переговоров в Пхеньяне, передает в среду, 19 сентября, Yonhap.

Также стороны пообещали отправить на Олимпийские игры в 2020 году совместную команду спортсменов.

Напомним, саммит в Пхеньяне стал третьей встречей президента Южной Кореи и главы КНДР. Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали совместное заявление, включающее в себя военное соглашение, предполагающее закрытие ядерного реактора в Йонбене и ракетного полигона Тончхан. Кроме того, стороны договорились возобновить железнодорожное сообщение между странами.

Президент Южной Кореи по итогам переговоров заявил, что впервые удалось сделать «конкретные шаги» для денуклеаризации Корейского полуострова, а глава КНДР пообещал приехать в Сеул с официальным визитом.

На церемониях открытия и закрытия зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане спортсмены из Южной Кореи и КНДР шли вместе во время парада стран-участниц. Кроме того, в женском хоккейном турнире участвовала объединенная команда. Летние Олимпийские игры в 2020 году примет Япония.

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