МИД РФ выступает за максимальное — до 10 лет — продление моратория на коммерческий вылов осетровых рыб в Каспийском море, сообщил во вторник ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков.

«Российская сторона выступает за максимальный срок (для моратория), мы предлагали до 10 лет и выше. Это наше мнение. Пока речь идет о том, что в рамках комиссии по биоресурсам, которая создана на межправительственном уровне, мораторий ежегодно продлевается. Рассчитываем, что это будет и в дальнейшем», — сказал Братчиков.

Minval.az